O novo normal nos hotéis e unidades de enoturismo

Em Portugal, muitos hotéis e unidades de enoturismo têm colaboradores em lay-off devido à pandemia do novo coronavírus. O setor do turismo é das principais fontes de rendimento da região de Lamego e Peso da Régua que teve que se virar para o mercado interno pela falta de visitantes estrangeiros.

Com a reabertura do país, também o setor do turismo se vê obrigado a aderir a uma “nova normalidade”. Muitos dos hotéis mudam as formas de atuação e dão aos clientes ferramentas como o check-in online ou linhas no WhatsApp para comunicar com os funcionários.

Depois da avalanche de cancelamentos, as reservas para os próximos meses começam a chegar.