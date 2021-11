Uma cientista portuguesa na NASA

O Hubble foi o primeiro telescópio que a Humanidade pôs no espaço. Captou as mais belas imagens que conhecemos do Universo. Democratizou a astronomia e aproximou várias gerações da ciência. Encheu os livros da escola de descobertas.

No caminho inaugurado pelo Hubble está prestes a ser dado um novo salto de gigante. Depois de anos de adiamentos, está marcado para 18 de dezembro o lançamento do Telescópio Espacial James Webb, o maior e mais poderoso de sempre. Vai olhar para tão longe no espaço que permitirá ver para trás no tempo até quase ao início do Universo. Quanto mais longe se olha no Universo, mais antiga é a luz que vemos. O Webb permitirá ver a altura em que se formaram as primeiras estrelas e galáxias.

No Space Telescope Science Institute, em Baltimore, Cristina Oliveira liderou as equipas responsáveis por 2 dos 4 instrumentos científicos do Hubble e é agora diretora-adjunta do Centro de Operações Científicas do Telescópio Espacial Roman, que será lançado em 2026. O Roman vai permitir descobrir mais sobre dois grandes mistérios cósmicos: a matéria escura e a energia escura.

Quem diria, nas férias de infância em que contemplava os céus escuros do Minho e os mistérios do Universo, que passaria o futuro à procura de respostas com os telescópios espaciais da NASA.

"Descobridores" é a nova série de reportagens da SIC sobre cientistas portugueses com percursos extraordinários, em vários pontos do mundo.

