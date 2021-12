Porque é que aqui estamos? De que somos feitos? Quais são as mais pequenas peças que constituem tudo o que nos rodeia? Como interagem entre si, e que forças as governam, para que tudo o que existe à nossa volta exista?

Em busca de respostas, milhares de cientistas e engenheiros de todo o mundo juntam forças no CERN. Para irem mais longe no desconhecido, fazem avançar o conhecimento e a tecnologia em muitas frentes, com impacto em áreas tão diversas como o tratamento do cancro ou o acesso livre à Internet.

A maior máquina que o engenho humano construiu no planeta - uma catedral de ciência, engenharia e eletrónica - foi erguida debaixo do chão, aos pés das montanhas Jura, na fronteira entre França e Suíça.

No quarto episódio da série Descobridores, descemos às cavernas do CERN. Somos guiados pelos investigadores Ana Henriques e André David. E por Ana Godinho, a portuguesa responsável pela educação e comunicação de ciência no maior laboratório de física de partículas do mundo.

Os investigadores do CERN, o Laboratório Europeu de Física de Partículas, usam a maior máquina do mundo para estudar as mais pequenas partículas de que é feito o Universo.

As colisões de partículas são perguntas à Natureza: os cientistas recriam as condições que existiram nos primeiros instantes do Universo, logo após o Big Bang.

Ficha Técnica:

Jornalista: Miriam Alves, Imagem: José Silva, Edição de Imagem: Rui Berton, Grafismo: Patrícia Reis, Produção editorial: Diana Matias, Ilustração: João Carlos Santos, Colorista: Rui Branquinho, Pós-Produção Áudio: Octaviano Rodrigues, Coordenação: Marta Reis, Direção: Marta Reis e Ricardo Costa