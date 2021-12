Sólido, líquido ou gasoso? Em que estado da matéria estão as estrelas?

Imaginemos um cubo de gelo, propõe o físico Luís Oliveira e Silva. "Aquecemos o gelo, transforma-se em líquido. Aquecemos a água, evapora, transforma-se num gás. Vamos imaginar que continuamos a aquecer o gás. O plasma é o quarto estado da matéria."

Lâmpadas fluorescentes, relâmpagos ou auroras boreais estão entre os raros exemplos que temos por perto. Mas "quando saímos do escudo protetor da Terra, desta magnetoesfera que envolve a Terra, quase tudo é plasma. O Sol, as estrelas, o espaço interestelar, o espaço intergalático. 99% da matéria visível do Universo está sob a forma deste estado. Por isso é que nos interessa compreender as suas propriedades."

Introduzido o conceito de Física de Plasmas, Luís Oliveira e Silva guia-nos pelos enigmas dos pulsares, misteriosos faróis do Universo.

E pelo que têm em comum com o laser, a revolucionária luz que "brilha a direito". O laser é um produto da investigação exclusivamente motivada pela curiosidade: "Nasceu da vontade de saber mais, de testar as ideias do Einstein. E neste momento gera uma indústria absolutamente extraordinária, permitiu grandes avanços da medicina às comunicações ópticas. Todos os dias contactamos com laser. Sempre que vamos ao supermercado e passamos o código de barras, por exemplo."

"A ciência é sempre um processo não linear. Mas o conhecimento que nós estamos a extrair daquilo que fazemos tem consequências diretas na forma como olhamos para novos problemas à nossa volta. Isto faz parte do que nós somos, como espécie. Não só o encanto de fazer ciência, que tem esta dimensão de deslumbramento que nós sentimos desde os astrónomos chineses da antiguidade até hoje, mas também o impacto que terá na vida das pessoas."

Em busca dos segredos da luz extrema, o físico português que dirige o Laboratório de Lasers e Plasmas do Instituto Superior Técnico já fez descobertas que poderão ter um impacto transformador no tratamento do cancro com protões.

FICHA TÉCNICA:

Jornalista: Miriam Alves, Imagem: José Silva, Edição de Imagem: Rui Berton, Grafismo: Patrícia Reis, Produção editorial: Diana Matias, Ilustração: João Carlos Santos, Colorista: Rui Branquinho, Pós-Produção Áudio: Octaviano Rodrigues, Coordenação: Marta Reis, Direção: Marta Reis e Ricardo Costa