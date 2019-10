"Há indicação de que o mar terá levado uma boa parte do molhe e parte da estrutura do porto das Lajes"

O furacão chegou ao grupo cidental dos Açores, às Flores e ao Corvo. As últimas informações dão conta de que continua na categoria 2, com ventos com rajadas máximas de 145 quilómetros/hora. O repórter da SIC André Palma dá conta dos efeitos da passagem do Lorenzo, numa altura em que ainda não há luz do dia no arquipélago, que permita um levantamento dos danos.