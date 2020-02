Decorre já no sábado, no Campo Pequeno, Lisboa, o concerto solidário "Guarda ConVida", pelas 21h30. O Campo Pequeno abrirá assim as suas portas a todos os que quiserem ouvir a Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana (GNR), que atuará ao lado de diversos artistas nacionais. Todas as receitas revertem a favor do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (IPO Lisboa).

Para nos dar mais informações sobre o evento, recebemos em estúdio o Tenente-Coronel Hélder Barros, da GNR e Fernando Tordo, um dos artistas que vai atuar no sábado.