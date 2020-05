É hoje lançada uma minissérie digital de 6 episódios – nos canais YouTube, Facebook e Instagram da Associação Nacional de Bebidas Espirituosas, com o nome "Quem é Boss, Sabe Escolher".

A série aborda o tema do consumo de álcool por menores de idade, com o objetivo de sensibilizar para as consequências deste consumo precoce. João Vargas, secretário geral da associação esteve na Edição da Manhã.