Portugueses envolvidos na Revolução de Veludo de 1989 regressam a Praga na próxima semana

Os portugueses envolvidos na Revolução de Veludo de 1989, em Praga, vão voltar à cidade checa na próxima semana. Do grupo fazem parte Álvaro Beleza, que em 89 era Presidente da Associação de Jovens Médicos, ou José Pedro Aguiar Branco, que na altura era vice-presidente da Associação de Jovens Advogados. O convite surge a propósito de uma exposição sobre a Revolução de Praga e a Revolução do 25 de Abril, que é promovida pelo Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado.

A revolução de 1989 que levou à queda do regime comunista da Checoslováquia teve semelhanças com a revolução portuguesa do 25 de Abril. Ambas eram a favor da liberdade e da democracia e tiveram flores como símbolos.

As rosas, usadas pelos checoslovacos, foram levadas de Portugal por este grupo, que regressa a Praga na próxima quinta-feira.