Tributo do Eixo do Mal a José Mário Branco

O músico e compositor José Mário Branco morreu esta terça-feira, aos 77 anos.

Nascido no Porto, em maio de 1942, José Mário Branco é considerado um dos mais importantes autores e renovadores da música portuguesa, em particular no período da Revolução de Abril de 1974, cujo trabalho se estende também ao cinema, ao teatro e à ação cultural.