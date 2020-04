As novas medidas do Governo e a resposta da UE à pandemia

Aurélio Gomes modera o debate com Clara Ferreira Alves, Luís Pedro Nunes, Pedro Marques Lopes e Daniel Oliveira.

As novas medidas aplicadas pelo Governo no âmbito da renovação do estado de emergência e a forma como a União Europeia está a dar resposta à pandemia da Covid-19 foram os temas em destaque.