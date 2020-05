Declarações de André Ventura e as comemorações do 1º de Maio e do 13 de Maio

Aurélio Gomes modera o debate com Clara Ferreira Alves, Luís Pedro Nunes, Pedro Marques Lopes e Daniel Oliveira. As declarações de André Ventura e as comemorações do 1º de Maio e do 13 de Maio são os temas em destaque.