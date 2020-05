O Eixo do Mal na íntegra

Aurélio Gomes modera o debate com Clara Ferreira Alves, Luís Pedro Nunes, Pedro Marques Lopes e Daniel Oliveira. A entrevista desta semana do líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, e o Fundo de Recuperação europeu para fazer face ao impacto da pandemia são os temas em destaque.

Veja também: