A comissão de honra de Vieira, Fátima e a Festa do Avante!. O Eixo do Mal na íntegra

A presença de António Costa e de Fernando Medina na comissão de honra de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica, e as comparações entre Fátima e a Festa do Avante! em debate com Luís Pedro Nunes, Clara Ferreira Alves, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes, e a moderação de Aurélio Gomes.