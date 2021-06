Aurélio Gomes modera o debate com Clara Ferreira Alves, Luís Pedro Nunes, Pedro Marques Lopes e Daniel Oliveira.

O caso dos ativistas russos e o envio de dados da Câmara Municipal de Lisboa à embaixada russa, e as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril foram os temas em debate no Eixo do Mal desta semana.