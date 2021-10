Entrevista exclusiva à família do homem atropelado por carro do MAI

HOJE NO JORNAL DA NOITE

A família de Nuno Santos, que morreu atropelado pelo carro em que seguia Eduardo Cabrita, tem-se mantido em silêncio sobre o fatídico 18 de junho. O processo continua em Segredo de Justiça há mais de quatro meses.

A família de Nuno Santos fala publicamente, pela primeira vez em exclusivo, no regresso do programa Essencial, esta quarta-feira, no Jornal da Noite.