Um despertador inteligente capaz de falar e uma coluna de som muito minimalista

Renault Twingo E-Tech: é o elétrico com preço mais acessível que já se pode comprar. E provou ser fácil e divertido de conduzir.

A nova sede da PHC: fomos conhecer o novo edifício da PHC no Tagus Park, instalações criadas com prioridade total para quem lá trabalha.

Xiaomi Clock: é um género de relógio despertador para ter na mesinha de cabeceira. Mas é inteligente. Não só porque inclui o assistente da Google, que pode falar connosco em linguagem natural, como porque tem um ecrã onde podemos ver fotos ou até as imagens que quem nos toca à porta.

Cadeira AKRacing: teste a uma forte candidata ao título de melhor cadeira de gaming do mercado.

Coluna/moldura Ikea Symfonisk: é uma coluna de som Wi-Fi de espessura reduzida, mas também pode funcionar como um quadro.