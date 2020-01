Corrida à liderança do PSD

Ricardo Costa e Bernardo Ferrão moderam o debate, que conta com a participação de André Coelho Lima, vogal da Comissão Política do PSD, deputado do PSD e apoiante da candidatura de Rui Rio; Margarida Balseiro Lopes, presidente da Comissão Política Nacional da JSD e mandatária de Luis Montenegro; José Eduardo Martins, ex-dirigente do PSD e porta-voz de Miguel Pinto Luz; e José Miguel Júdice, comentador da SIC.