Investigação e combate à Covid-19

Ricardo Costa, da SIC, modera o debate sobre a investigação À Covid-19 com Pedro Simas, Virologista /Investigador do Instituto de Medicina Molecular, Vera Arreigoso, Jornalista do Expresso, Kamal Mansinho, Infeciologista do Hospital Egas Moniz, Henrique Veiga-Fernandes - Imunologista/Diretor Champalimaud Research .