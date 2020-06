Recuperação Económica e Crise Social

Ricardo Costa e Bernardo Ferrão moderam a conversa com Joaquim Sarmento, presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD/ e professor do. ISEG, António Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, e Carlos Farinha Rodrigues, economista e investigador em Desigualdades Sociais no ISEG.