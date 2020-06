O combate à pandemia em Lisboa

Ângela Silva e Ricardo Costa moderam a conversa com Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa; Ricardo Baptista Leite, médico e vice-presidente da bancada parlamentar do PSD; Patrícia Pacheco, diretora do serviço de Infecciologia do Hospital Amadora-Sintra; e André Peralta Santos, investigador e médico de Saúde Pública.