Ricardo Costa, Ângela Silva e Bernardo Ferrão moderam a conversa sobre o legado de Sá Carneiro, 40 anos depois da sua morte, com a jornalista Maria João Avillez, o ex-líder do Partido Aliança e apoiante da coligação "Aliança Democrática" Pedro Santana Lopes, o militante do CDS Adolfo Mesquita Nunes, o militante do PS João Soares, o historiador Lourenço Pereira Coutinho e com o deputado PSD/presidente da Juventude Social Democrata Alexandre Poço.

