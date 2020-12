Cuidados familiares no Natal e plano de administração de vacinas

Ricardo Costa e Bernardo Ferrão moderam a conversa sobre os cuidados familiares no Natal e o plano de administração de vacinas com José Gameiro, Médico Psiquiatra, Dulce Salzedas, Jornalista SIC, Francisco Ramos, Coordenador do Plano de Vacinação Covid-19 e Henrique Barros, Presidente do Conselho Nacional de Saúde.