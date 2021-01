Ricardo Costa e Ângela Silva moderam a conversa sobre os desafios de Marcelo Rebelo de Sousa com Assunção Cristas, professora da Nova School of Law, José António Vieira da Silva, ex-ministro do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, José Luís Ramos Pinheiro, da Rádio Renascença, e Daniel Oliveira, comentador da SIC.