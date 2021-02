É possível vacinar 70% da população até ao verão?

Bernardo Ferrão e Ângela Silva moderam a conversa sobre o processo de vacinação e as várias vacinas contra a covid-19 com Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde, Bruno Maia, médico intensivista e neurologista do Hospital de São José, Ricardo Baptista Leite, médico e deputado do PSD e João Gonçalves, virologista e diretor do Instituto de Investigação do Medicamento.

