PSD recusa “lições” do BE sobre como tratar Ventura e evoca vídeo a desejar morte a Bolsonaro

Paulo Mota Pinto, vice-presidente do PSD, recusa “lições” do Bloco de Esquerda sobre como tratar André Ventura, recordando que deputados e dirigentes do partido cantaram palavras de ordem a desejar a morte de Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil.

“Não aceito lições de não violência no debate político (…). Recordo-me de militante do Bloco de Esquerda desfilarem na Avenida da Liberdade a pedir morte ao Bolsonaro. E é este partido que nos vem dizer que são contra a violência?”, questiona Paulo Mota Pinto.

Num momento aceso do Expresso da Meia Noite, o dirigente bloquista Jorge Costa recusou a comparação, dizendo que não se podem comparar rimas de Santo António com discursos racistas feitos por André Ventura no Parlamento.

“O deputado André Ventura usa o palco da Assembleia da República para se referir aos trabalhadores das estufas do Alentejo de serem uma invasão muçulmana que está a pôr em perigo o nosso país”, explica Jorge Costa, acrescentando que o vídeo dos militantes bloquistas foi “uma brincadeira de redes sociais”.

“Não estamos a falar de rimas de Santo António. Estamos a falar de um discurso na Assembleia da República”, conclui.

