Ricardo Costa e Ângela Silva moderam a conversa sobre os caminhos da esquerda e da direita com Helena Matos, colunista do Observador, Ana Sá Lopes, diretora-adjunta do Público, Paulo Mota Pinto, presidente da mesa do congresso do PSD e Jorge Costa, deputado do BE.

