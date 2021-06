Bernardo Ferrão e Ricardo Costa moderam a conversa sobre a variante do Nepal e o "exit" inglês com António Diniz, pneumologista e membro Gabinete de Crise Covid-19 da Ordem dos Médicos, Tiago Antunes, secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Álvaro Covões, diretor da Everything is New e membro APEFE - Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos e Helena Raimundo, membro da Associação do Alojamento Local em Portugal - Coordenadora Algarve.