Ângela Silva e Ricardo Costa moderam a conversa sobre a liderança do PSD com António Leitão Amaro, ex-deputado, Salvador Malheiro, vice-presidente do partido, Sofia Galvão, ex-vice-presidente do PSD, Eunice Lourenço, jornalista, e David Dinis, diretor-adjunto do jornal Expresso

Para ouvir o podcast do Expresso da Meia-Noite, clique aqui.

