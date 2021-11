Bernardo Ferrão e Ricardo Costa moderam a conversa sobre as eleições antecipadas e a crise política com David Justino (vice-presidente do PSD), José Luís Carneiro (secretário-geral adjunto do PS), Cristina Rodrigues (ex-deputada independente do PAN) e Maria João Marques (comentadora SIC).

Para ouvir o podcast do Expresso da Meia-Noite, clique aqui.