Ângela Silva e Bernardo Ferrão moderam a conversa sobre o futuro político do País com Carla Castro, membro da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, António Mendonça Mendes, presidente da Federação Distrital de Setúbal do PS, Duarte Pacheco, presidente da Comissão Política Distrital do PSD - Área Oeste, e Telmo Correia, líder parlamentar do CDS.

Para ouvir o podcast do Expresso da Meia-Noite, clique aqui.