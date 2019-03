Uma coisa quase escondida nas reportagens porque não somos todos engenheiros

E no entanto muito concorrida no Mobile World Congress. Vou repetir para por tudo de seguida. Vou falar de uma coisa quase escondida nas reportagens e muito concorrida no Mobile World Congress.

Falou-se dos dobráveis, dos relógios das marcas chinesas e coreanas e talvez até ainda tenha visto uma notícia ou outra sobre um telemóvel japonês.

Mas... e a Microsoft?

Em princípio nem havia grande razão para falar deles nesta grande feira da indústria das telecomunicações. Infelizmente até já deixaram os telemóveis…

Mas estavam lá e em força. Foram lançar a segunda versão dos seus Hololens e o Kinect como produto independente a sério. Finalmente. Eu já pensava injustamente que a Microsoft podia estar perto de desistir também da realidade aumentada.

Pois não. Vem aí a nova geração mas agora com a reafirmação de que estamos mesmo a falar de ferramentas profissionais. Com os Hololens V2 já não se fala de jogos.

A vocação destes é mesmo acrescentar informação em contextos profissionais, em fábricas, oficinas, ateliers de design, permitindo ao utilizador interagir com objectos virtuais e manter as mãos livres para a realidade.

E o Kinect que parece uma câmara mas é muito mais. O Kinect original é o sistema de captação de movimento dos jogadores da consola da Microsoft, da Xbox. Basicamente levava os movimentos dos jogadores para dentro dos jogos e permitia controlo por gestos, mas o potencial estava lá para quem queria ver.

Quando, há uns bons anos, foi anunciado que o sistema ia ser “libertado” para uso de programadores em PC, eu quase desatei aos pulos na cadeira, quis fazer reportagens perante a indiferença geral de jornalistas e até de muito boa gente da Microsoft cá no burgo.

Hoje não há sistema de estudo da performance de atletas de alta competição onde não se veja um daqueles pequenos aparelhos. Um dia destes fui filmar mais um protótipo de loja do futuro, daqueles que detectam tudo o que fazemos lá dentro e nem precisam de caixas, e mais uma vez entre os sensores lá andavam os olhinhos do Kinect.

Pois o Kinect autonomizou-se, profissionalizou-se, ficou mais pequeno no tamanho e maior no preço, vai custar 400 euros, mais do que a consola. Assumiu-se como a verdadeira ferramenta profissional que hoje é.

Não uma simples câmara capaz de levar imagens para os computadores, mas um sistema de importação de dados que passa pela imagem sim, mas também pelo movimento, pela profundidade, pela velocidade, pelo volume, pelas dimensões de tudo o que lhe passa pela frente.

É um precioso instrumento profissional de captação de dados, sem o qual muito do que usamos, ou usaremos, em tecnologia não existiria. Mas é demasiado complexo para fazer parte da maior parte das notícias.

Nem é uma criticas. Confesso que tive muita dificuldade em conseguir deixar uma breve menção sem levar metade da audiência a mudar de canal. Fica aqui o desabafo.

São coisas importantes, mas são coisas de engenheiros, nem sempre têm cabimento na espuma das notícias e é assim mesmo que tem que ser. Se não éramos todos engenheiros e não tinha graça nenhuma.