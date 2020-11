Novo Huawei sai com acessórios inéditos 

O Huawei Mate 40 Pro é colocado esta terça-feira à venda em Portugal. É o novo topo de gama da marca chinesa apanhada na guerra comercial com os Estados Unidos. Tem sofrido com as restrições ao uso de tecnologia americana e não tem ainda um completo sistema operacional completo.

Ao mesmo tempo, a Huawei lança os seus auscultadores com cancelamento de ruído, para já ficam fora da reportagem, mas fica prometida uma crítica completa aqui nas páginas da SIC Notícias.

Para já fica o regresso do Futuro Hoje com o Huawei Mate 40 Pro e os estranhos e curiosos Gentle Monster II.