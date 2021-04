Concerto com tecnologia 5G

A experiência poderia ter sido feita a distâncias muito maiores mas usámos uma zona com permissão especial, da Anacom, para testes 5G. A maestrina Joana Carneiro fez a experiência 3 vezes e dá-nos as suas conclusões, que não são lineares, o melhor é ouvir a opinião. Luís Muchacho , Diretor de Rede Ericsson explica porque é que o 5G faz diferença aqui, e por exemplo na robótica do futuro, e João Nascimento, CTO da Vodafone refere o que tem que ser feito para concretizar a próxima revolução das redes móveis.