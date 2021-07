A magia dos efeitos. Alguns truques que podemos fazer com a maior parte dos telemóveis

No Futuro Hoje, temos alguns exemplos de coisas divertidas e úteis, que podemos fazer com a maior parte dos telemóveis e algumas com efeitos inesperados.

A magia está num pequeno aparelho, um Pivo. Parece uma coisa daquelas para medir o tempo para os ovos na cozinha e até tem alguma relação. Basicamente, ele roda, só que tem uma aplicação que está ligada ao telemóvel e, ao fazer esta ligação com o telemóvel, o processamento do telemóvel permite-lhe, por exemplo, seguir uma pessoa ou um animal e fazer muitos outros truques.

O Pivo que é o nome do sistema, ou seja, paralelo e a aplicação, funciona em iphones e em qualquer telemóvel android. Permite, por exemplo, fazer videoconferência com o aparelho a seguir-nos mudando sempre de cenário em vez de ser a imagem estática a que estamos habituados.