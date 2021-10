A Marinha testou a integração de robots e sistemas de vigilância tradicionais que o "Futuro Hoje" foi conhecer.

As fronteiras marítimas portuguesas vão ou não ser vigiadas com estas tecnologias que já existiam? Não se sabe ainda. Certo é que a Marinha adquire todos os conhecimentos de que precisa para desenvolver concursos, caso seja decidido avançar com um sistema integrado e tecnológico para vigiar as costas portuguesas.