A nova revolução digital

Até agora são bem conhecidos os casos de megaempresas que escolhem muito bem onde declarar os chorudos lucros. Paraísos fiscais não são apenas as famosas off shore, o Luxemburgo, a Irlanda, Inglaterra também, de certa forma, e muitos outros países, têm alimentado verdadeiras fugas ao pagamento de impostos onde os lucros são criados.

Tipicamente, estas empresas pagam impostos onde trabalham e têm sedes físicas. Só que, a este nível, qualquer um cria uma sede onde lhe dão as vantagens e assim se evita, pagamentos chorudos das Amazon da vida aos países onde são de fato feitos os negócios. Há até importantes empresas portuguesas que pagam parte dos seus impostos, por exemplo, na Holanda.

Isto dói nas economias que não vêm entrar uma parte do que os cidadãos gastam e que seria de prever que se reverte para impostos no seu próprio país, e que, em teoria, deveria ser gasto também em seu benefício. Dói tanto que até a administração americana sentiu e Biden fez a pressão final para conseguir terminar com anos e anos de negociações.

Biden queria um valor na casa dos 21% para o imposto mínimo global sobre os lucros das empresas multinacionais e teve que ficar pelos 15% a partir de 2023. Também foram feitas concessões precisamente a países como a Irlanda para proteger algumas empresas mais pequenas. O acordo liderado pela OCDE abrange 136 países que representam 90% do Produto Interno Bruto global. Nos Estados Unidos, e não só, o processo pode ser travado por problemas na ratificação com os respetivos parlamentos.

Mas o princípio está estabelecido: 15% de imposto mínimo é a mais visível das muitas regras para nivelar as coisas e acabar com o festival de fuga aos impostos que tem ajudado e muito a aumentar desigualdades, ao proteger sobretudo as gigantes da era digital que têm a ginástica suficiente para aproveitar a falta de acordo entre países.

O acordo está aí, aceite por 136 países, muito se vai falar dele nas próximas semanas. A concretizar-se tal como está pode dizer-se que é pelo menos uma nova fase da economia digital, que terá consequências relevantes em todas as economias.

A OCDE considera como efeito previsível a relocalização de 125 mil milhões de dólares dos lucros de cerca de 100 grandes multinacionais. Dos 140 países que se esperava que aderissem, apenas o Quénia, a Nigéria, o Paquistão e o Sri Lanka afirmaram não querer aderir a esta nova ordem fiscal multinacional.