Os dois planetas da tecnologia

Photo by Gigi on Unsplash

O Linkedin saiu da China. Alegando problemas com a censura do governo do gigante oriental a empresa, que é da Microsoft, abandona o território. Era uma saída anunciada, apesar das tentativas, e também por causa delas, de criar sistemas de censura dos utilizadores que agradassem ao governo, a empresa continuou a ter problemas. Nunca esteve numa posição confortável, nem com as autoridades nem com os utilizadores. Isto torna-se especialmente relevante porque é a última das grandes redes sociais ocidentais a deixar a China.

A questão é que não faltam alternativas. Os chineses têm alternativas para a procura de empregos, para as conversas profissionais, para a pura diversão e para as conversas com amigos e desconhecidos. Não precisam das nossas redes.

Do ponto de vista ocidental, o problema é o controlo exercido pelo Estado, que vai muito além da censura nas redes chinesas, passa pela localização, pelo cruzamento de informação que vai ao ponto de saber quem se encontra com quem. Este verdadeiro Grande Irmão não é tão mal aceite como os ocidentais gostam de acreditar, muitos chineses concordam com o controlo estatal da vida individual. Até que os afete pessoalmente claro.

As redes sociais e os comentários vão muitas vezes no sentido de defender estas medidas como necessárias à proteção coletiva e mesmo à segurança dos cidadãos bem comportados.

Não é de espantar, mesmo os ocidentais parecem aceitar cada vez mais o controlo. Já ninguém se espanta ao saber que o governo americano pede regularmente a identificação de telemóveis presentes num cenário de crime, depois dos factos.

Sem estar aqui a defender qualquer tipo de reciprocidade, que não me parece ser o melhor caminho, o governo americano só conseguiu dar um enorme golpe na chinesa Huawei, e fê-lo mais por razões comerciais. Destruíram pelo menos a posição dominante da Huawei nos telemóveis, quando a empresa nem os vendia nos EUA, para acabar com o domínio que se preparavam para ter nas redes 5G um pouco por todo o mundo. Falharam, ao que parece, a fazer o mesmo com as redes sociais como o TiK Tok.

Temos portanto um mundo supostamente global em que as redes sociais, a informação da comunicação social, o conhecimento como o entendemos em democracia, não passa de todo para a gigantesca população da China. Por outro, consumimos cada vez mais os seus produtos, não estou sequer a falar dos telemóveis, da Apple Made in China, mas dos produtos de empresas chinesas como a Xiaomi e a Oppo que estão cada vez mais presentes na nossa cultura.

A Xiaomi é já o maior vendedor na Europa, o segundo em Portugal. A comunicação entre os dois grandes planetas da tecnologia parece ser cada vez mais unilateral.