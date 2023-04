Golf Report

2.º Torneio do Circuito FPG

Loading...

A nata do gole nacional, amadora e profissional, juntou-se no Ribagolfe Lakes, em Benavente, para disputar o 2.º Torneio do Circuito FPG, que consagrou um jogador do DP World Tour. Não perca no Golf Report desta semana.