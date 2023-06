Golf Report

XXIII Torneio Hotel Algarve Casino e Torneio de Solidariedade - CG Arquitectos

No Golf Report desta semana, acompanhamos o regresso do Torneio Hotel Algarve Casino, promovido pela Solverde no Morgado do Reguengo, e damos a conhecer melhor duas instituições de solidariedade, apoiadas pelo Clube de Golfe dos Arquitetos.