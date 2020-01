Rodrigo Guedes de Carvalho recebe Governo Sombra

No dia em que estreia o Governo Sombra na SIC, o pivot do Jornal da Noite, Rodrigo Guedes de Carvalho, "abriu" a porta do estúdio a Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia, João Miguel Tavares, e Carlos Vaz Marques. O Governo Sombra passa em direto, à meia-noite, e 24 horas depois, na SIC Notícias. Um conteúdo que pode ainda ver em direto no site e na App da SIC Notícias.