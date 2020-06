Reação do Governo Sombra a homenagem de Bolsonaro torna-se viral no Brasil

Um vídeo de um dos momentos do programa Governo Sombra da última sexta-feira tornou-se viral no Brasil.

Em causa está a reação dos comentadores à transmissão que Jair Bolsonaro fez no seu Facebook, numa homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil, na qual o Presidente brasileiro pediu ao líder da Agência Internacional do Turismo para tocar a música "Ave Maria" numa concertina.

O vídeo com as reações de João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira, Carlos Vaz Marques e Pedro Mexia foi inicialmente partilhado por um jornalista brasileiro no Twitter, onde já ultrapassou as 880 mil visualizações:

Horas depois, o momento chegou aos órgãos de comunicação social brasileiros, como a Globo ou o Estado de Minas.

"Homenagem de Bolsonaro a mortos pela Covid-19 com sanfona vira piada na TV portuguesa" e "Live de Bolsonaro com sanfoneiro vira piada em TV portuguesa" foram alguns dos títulos escolhidos pelos media brasileiros.

O Brasil registou 1.109 mortos e 38.693 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 57.070 óbitos e 1.313.667 casos confirmados desde o início da pandemia.