Tendências que marcam a rentrée

Do setor imobiliário à indústria automóvel, passando pela banca e turismo, nesta emissão olhamos para as últimas tendências do mercado. E uma tendência que definitivamente veio para ficar no seio das organizações é a preocupação com o bem-estar dos colaboradores. Valorizar e reter talento, ajudando as pessoas a alcançarem o seu potencial máximo, é hoje uma prioridade para qualquer empresa. Cada vez mais os trabalhadores querem desenvolver as suas competências e as organizações só têm a beneficiar em ajudar a sua força de trabalho a atingir os seus objetivos.

Na rubrica “Empresas Humana” olhamos para os casos do Banco Montepio e do Grupo Pestana, que, através de programas de formação e mobilidade interna, nos mostram como o investimento no chamado “reskilling”, ou requalificação profissional, é cada vez mais importante para dar resposta às necessidades de um mercado em constante transformação.

Quem tem tido vontade de chegar mais longe e é hoje um exemplo de superação é Nic Von Rupp. A filosofia de vida deste rosto incortánavel do surf é partilhada na campanha que assinala os 25 anos da consultora imobiliária JLL no mercado nacional. Aproveitámos o momento para descobrir a estratégia de crescimento e a forma como a marca está a construir o seu futuro em Portugal.

Antes de fecharmos a missão subimos ainda até à Serra do Caramulo para assistirmos àquele que se afirma como o maior festival motorizado do país: o Caramulo Motorfestival. A Kia assumiu-se como patrocinadora oficial desta edição do evento, realizando um conjunto de ações dedicadas à mobilidade elétrica e sustentável, reforçando junto dos participantes o seu posicionamento enquanto marca empenhada na transição para esta nova realidade.