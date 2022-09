Marcas que se transformam em prol do planeta

É urgente agir antes que seja tarde demais e é por isso que grandes grupos empresariais como a L’Óreal estão a transformar todo o negócio para respeitar os limites do planeta.

Esta semana a nossa emissão começa em Madrid, cidade onde a L’Óreal Paris organizou a terceira edição do evento “Talks for the Future”, uma conferência que abordou as principais tendências que irão definir as estratégias das empresas para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A nossa equipa marcou presença no debate e rumou ainda à fábrica do grupo em Burgos para ver “in loco” como a L’Óreal está a materializar o conjunto de compromissos que definiu para 2030 para tornar o setor da beleza mais sustentável!

Quem também está a trabalhar em prol do futuro do planeta e das próximas gerações é a EDP, que acaba de lançar a primeira grande campanha comercial desde a apresentação da sua nova identidade. Numa altura em que o preço do gás agudiza exponencialmente, o solar é a grande aposta da marca.

Através da recriação do sistema solar, a nova campanha da EDP Comercial é direcionada para empresas onde apresenta soluções sustentáveis de forma a estarem menos expostas aos preços da energia. Nós exploramos os bastidores da campanha e a estratégia por detrás deste investimento.

No fecho da emissão, e ainda com os olhos postos no futuro, o destaque vai para a aposta do Grupo Nabeiro em inovação do “Disruption”, um programa de aceleração anual, criado em parceria com a imatch, para impulsionar projetos disruptivos nas áreas de sustentabilidade, transformação digital e novos produtos e serviços!