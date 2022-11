Consumo em tempos de mudança

As conclusões são do III Grande Inquérito Nacional de Sustentabilidade, promovido pela Missão Continente, que dá o mote a uma emissão dedicada precisamente às últimas tendências relacionadas com o consumo e a sustentabilidade. No arranque analisamos os principais dados apresentados por este estudo que se centrou em temas como a alimentação, o consumo consciente ou a economia circular, e que dá conta de que os portugueses fazem cada vez mais escolhas ecológicas a pensar no planeta.

Em tempos de mudança nos hábitos de consumo, também as marcas procuram acompanhar esta transformação. É o caso da Sical. Numa altura em que a marca, com forte tradição na cultura do café em Portugal, assinala o seu 75º aniversário, a nossa equipa foi às suas origens para perceber como é que se afirmou e se adaptou aos novos tempos num mercado que tem sido marcado pela forte aposta em inovação.

A fechar a emissão visitamos ainda os bastidores da nova campanha de comunicação da Sociedade Ponto Verde, “Reciclar é para o Bem”.

Esta websérie de três episódios, protagonizada pela apresentadora e influenciadora Isabel Silva, tem como objetivo sensibilizar os portugueses para a importância da reciclagem, clarificando o seu funcionamento e envolvendo os cidadãos num processo que “é para o Bem”.