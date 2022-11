Portugal visto pelas lentes da inovação

A Web Summit, que voltou a atrair milhares de pessoas de todo o mundo, é a face mais visível de um ecossistema que está a fervilhar e a crescer a olhos vistos. Agora, a cidade dá um passo em frente, com uma fábrica de unicórnios que promete fazer de Lisboa a capital de inovação da europa. Esta semana a emissão começa precisamente pelo projeto lançado pela autarquia lisboeta e pela Startup Lisboa que pretende apoiar startups e scaleups na criação de produtos e modelos de negócio “disruptivos”.

O objetivo passa por acelerar o crescimento de empresas tecnológicas, promovendo a criação de riqueza e o desenvolvimento do tecido económico da cidade e do país. Um ano depois de ser lançada na Web Summit, a plataforma foi oficialmente apresentada por ocasião da nova edição da cimeira tecnológica, que contou este ano com 71 mil pessoas, o número mais elevado de participantes de sempre.

Durante quatro dias, a capital portuguesa voltou a ser o palco das grandes discussões. Temas como a guerra na Ucrânia, transição energética, cibersegurança, e criptomoedas fizeram-se destacar numa edição que se debruçou sobre a forma como as grandes empresas estão a dialogar com as startups para criar soluções que consigam dar resposta aos desafios que a Humanidade enfrenta. A fechar a emissão olhamos ainda para uma marca que está a fazer de Portugal um polo de inovação na sua estratégia a nível global.

Considerada um dos maiores produtores mundiais de lentes oftálmicas, a Shamir tem no ADN a aposta em investigação & desenvolvimento. Numa altura em que a marca celebra 50 anos, a nossa equipa visitou um dos seus laboratórios em território português para conhecer algumas das suas mais recentes novidades e perceber qual a visão de futuro da marca israelita.