O lado humano da tecnologia

É com tecnologia que começa a emissão desta semana onde olhamos para a marca MEO que aposta na proximidade com os consumidores. Além de implementar um novo conceito de loja, uma flagshipstore no edifício sede da empresa, reforça a presença no mundo digital ao entrar no Metaverso. A marca afirma-se como o primeiro operador a entrar neste universo para proporcionar uma experiência imersiva.

Mas se a tecnologia pode ter um papel importante na humanização das relações, pode também desempenhar uma função de relevo no seio das empresas? Esta questão leva-nos a mais um episódio da rubrica Empresas Humanas, com a Randstad, onde vamos perceber como as organizações estão a investir em tecnologia para promover novas formas de trabalhar.

A fechar a emissão, saímos do universo laboral e fazemos uma viagem de lazer. O destino é o Porto, considerado o melhor destino de cidade do mundo segundo os World Travel Awards.

Na rubrica Destino Sustentável, o Hotel M.Ou.Co. e a Livraria Lello são os casos que nos demonstram que este pode ser um Destino Sustentável.