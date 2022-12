Uma quadra embrulhada em sustentabilidade

Numa altura em que entramos num mês, por tradição, muito forte no que à comunicação das marcas diz respeito, a nossa emissão embrulha o espírito da quadra com um tema que nos toca a todos e que depende da ação de cada um de nós: a sustentabilidade do nosso planeta. Começamos na rubrica “Destino Sustentável” por propor uma “ementa especial” ao explorarmos o conceito “Farm to table”.

O jornalista Francisco Branco faz literalmente uma viagem gastronómica diretamente do campo para as mesas de alguns dos melhores chefs de Portugal. Provamos a receita de sucesso do primeiro restaurante vegetariano na Península Ibérica a ser distinguido com uma estrela Michelin, o restaurante “Encanto” do Chef José Avillez, e reservamos ainda lugar no Ceia, um restaurante intimista liderado pelo Chef Diogo Caetano, que nos propõe uma experiência gastronómica inspirada nas diversas paisagens do país.

O Natal aproxima-se a passos largos e com ele chegam também as campanhas que marcam a quadra. Este ano, a Worten quis fazer uma homenagem aos clássicos da publicidade portuguesa antiga ao recordar alguns dos anúncios natalícios mais icónicos que ficaram na memória de muitos consumidores.

A jornalista Ana Gaboleiro entrou nos bastidores dos filmes protagonizados pelo humorista Ricardo Araújo Pereira. A fechar a emissão percorremos ainda os 30 anos da The Navigator Company. Aquela que se afirma como líder mundial no segmento de papel de impressão e escrita fez ao longo destas 3 décadas um caminho de inovação, mas também de sustentabilidade.

A empresa assume agora o compromisso de alcançar a neutralidade carbónica dos complexos industriais até 2035 e o jornalista Fernando Paulo foi perceber como pretende alcançá-lo, visitando todo o processo de produção: desde a plantação da primeira árvore até à folha de saída da impressora.