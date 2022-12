Um Natal com uma energia diferente

Este clima de incerteza fez com que perante a contenção de gastos por parte dos consumidores, as marcas antecipassem o Natal. A quadra, este ano, foi comunicada mais cedo. E também os consumidores aproveitaram as diversas promoções para fazer as compras de Natal antecipadas com o objetivo de poupar dinheiro.

A chegada extemporânea do Natal foi fruto da conjuntura que vivemos, mas chega também num momento em que os valores da quadra nunca fizeram mais sentido.

Por isso mesmo, a emissão do Imagens de Marca arranca com a estratégia do Continente para esta quadra. A iniciativa ‘Presentes à Mesa’ da Missão Continente, juntamente com a Rede de Emergência Alimentar, quer ter um papel decisivo na luta contra a fome e quer convocar todos os portugueses a fazer parte desta causa que vai ajudar mais de 330 instituições. Num ano em que o Natal se adivinha mais contido em gastos, vamos conhecer também a estratégia da marca de retalho alimentar do grupo Sonae para que a quadra não perca a magia. Este ano o Continente contou com a participação do YouTuber brasileiro Luccas Neto que se juntou à Popota para fazer os mais novos sonhar.

Também a Galp, com o movimento solidário “Todos os Passos Contam”, num ano de mundial de futebol, que se realiza durante a época natalícia, juntou-se à Federação Portuguesa de Futebol, com o objetivo de doar um milhão de refeições para famílias carenciadas.

O Imagens de Marca foi conhecer as novidades desta iniciativa que pretende transformar cada quilómetro feito pelos portugueses em refeições e mostra-lhe tudo nesta reportagem.

Terminamos a emissão com a Renova, uma marca portuguesa de produtos de grande consumo no segmento de papel tissue e que tem feito ao longo de mais de 80 anos um trabalho de disrupção num setor tradicionalmente “branco”. A marca que apostou no primeiro papel higiénico preto do mercado lançou recentemente o Ballet Renova, uma campanha de comunicação com uma elevada componente artística que reflete o posicionamento e forma de estar da marca no mercado.