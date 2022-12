Marcas “oferecem” novidades no Nata

E essa cor está bem viva com as famosas luzes de Natal que dão brilho às cidades. Por estes dias, partilham as ruas com a publicidade exterior que comunica as marcas 365 dias por ano.

E quando a JC Decaux, líder global de publicidade exterior, está a assinalar meio século de história em Portugal, arrancamos a emissão com esta empresa. Mais que contar a sua história, vamos perceber como a empresa está a preparar o futuro e quer colocar Lisboa como a cidade mais digital da europa com publicidade Out of Home.

É também por esta altura do ano que alguns produtos com assinatura portuguesa ganham mais destaque à mesa. Falamos do azeite e da marca Oliveira da Serra que recentemente lançou um novo posicionamento que se pretende mais próximo da Terra. Na rubrica Inovação fora da Caixa vamos conhecer a estratégia da marca quando se fala numa forma de estar próxima das origens e também dos consumidores.

A fechar a emissão, tempo para conhecer a Greatest Candle. A start-up em destaque na rubrica Economia+Criativa, permite produzir velas ecológicas a partir de desperdícios como óleos alimentares, e demonstra como uma visão empreendedora permite iluminar o nosso Natal.