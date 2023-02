Como sobreviver a 2023?

Apenas um terço deu uma resposta positiva à pergunta. Em tempos de incerteza, o investimento em publicidade tende a diminuir mas as várias crises já mostraram que são as marcas que continuam a comunicar que têm melhores resultados no futuro. É por isso que nesta emissão começamos por perceber como podem as marcas dar a volta em tempos de crise através de uma cultura de criatividade e inovação.

Simon Cook, ceo do Festival de Criatividade Cannes Lions, e Stephan Loerke, ceo da World Federation of Advertisers dão uma visão internacional sobre o tema e explicam quais as principais tendências do mercado da comunicação e da publicidade em 2023. Mas numa altura em que se vive uma recessão global, como está a economia portuguesa a reagir? Ouvimos dois especialistas da área que ajudam a projetar aquilo que este ano poderá trazer às empresas e marcas nacionais.

Terminamos a emissão com a rubrica Economica + Criativa e fazemo-nos à estrada para experimentar o novo serviço de mobilidade criado pela ixat. A startup quer-se posicionar como uma plataforma de mobilidade urbana em Portugal ao apostar no serviço de Mototaxi.